Премьер-министр Индии: визит в Казань укрепит стратегическое партнерство Индии и России

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его визит в Казань для участия в саммите БРИКС укрепит стратегическое партнерство между Индией и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Индии.



— Мой визит в Казань еще больше укрепит особое и привилегированное стратегическое партнерство между Индией и Россией, — сказал Моди, слова которого опубликованы на сайте Министерства иностранных дел страны.

Моди также подчеркнул, что Индия ценит тесное сотрудничество с Россией в рамках БРИКС. По его мнению, БРИКС «стал важной площадкой для диалога и обсуждения вопросов, касающихся глобальной повестки дня в области развития, реформированной многосторонности, изменения климата, экономического сотрудничества, создания устойчивых цепочек поставок, содействия культурным и межчеловеческим связям и так далее».

Напомним, что сегодня Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьером Индии Нарендрой Моди, лидером ЮАР Сирилом Рамафосой и президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Анастасия Фартыгина