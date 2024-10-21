Министр торговли ЮАР Паркс Тау посетил выставку «Сделано в Татарстане»

Сегодня делегация Южно-Африканской Республики во главе с министром торговли, промышленности и конкуренции ЮАР Парксом Тау посетила выставку «Сделано в Татарстане» возле здания Госсовета республики. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата.

Тау впечатлил автомобиль легендарной команды «КАМАЗ-мастер» — 19-кратного чемпиона ралли «Дакар». Министр осмотрел татарстанскую легенду не только снаружи, но и поднялся в кабину водителя.

Также Парксу Тау показали пригородные автобусы, подъемный агрегат для ремонта и бурения скважин, быстрые зарядные станции для электромобилей, тягачи поколения К5, вертолеты медицинские и полицейские. В здании парламента министр осмотрел продукцию компаний «Татшина», «Татлифт», ICL, «Таткабель», «Казанькомпрессормаш», «Эйдос» и других компаний республики.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— В Татарстане сосредоточен большой промышленный потенциал, создано много производств. Очень важно, что в Татарстане есть особые экономические зоны для ведения предпринимательской деятельности, — подчеркнул Паркс Тау. — Я рад стать участником саммита БРИКС, в рамках которого можно наглядно познакомиться с потенциалом других государств.

Олег Исаков