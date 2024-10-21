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Банк России опубликовал курс валют на 22 октября

18:09, 21.10.2024
Банк России опубликовал курс валют на 22 октября
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 22 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль укрепил позиции.

Доллар опустился в цене на 0,32 рубля, цена евро также снизилась — на 0,45 рубля, юань в свою очередь прибавил — на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,47 рубля;
  • доллар — 96,09 рубля;
  • евро — 104,4 рубля.
Олег Исаков

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ЭкономикаОбщество

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