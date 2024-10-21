Банк России опубликовал курс валют на 22 октября
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 22 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль укрепил позиции.
Доллар опустился в цене на 0,32 рубля, цена евро также снизилась — на 0,45 рубля, юань в свою очередь прибавил — на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,47 рубля;
- доллар — 96,09 рубля;
- евро — 104,4 рубля.
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