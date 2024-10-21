Часть улицы Рихарда Зорге в Казани перекроют почти до конца года
В Казани на улице Рихарда Зорге будет частично перекрыта проезжая часть. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, это связано с реконструкцией участка кабельных линий.
Ограничения в движении будут действовать почти до конца текущего года — с 28 октября по 30 декабря. Перекрытие будет частично ограничивать проезд возле дома №97.
Напомним, что в столице Татарстана с 25 по 31 октября частично ограничат движение транспорта и полностью закроют тротуар на участке Вознесенского тракта.
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