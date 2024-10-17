В Казани на неделю ограничат движение по Вознесенскому тракту
В Казани на участке Вознесенского тракта частично ограничат движение транспорта и полностью закроют тротуар. Это связано с организацией временных заездов-выездов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
С 25 по 31 октября закроют тротуар в районе строящегося жилого дома №5 на ул. Бухарской.
Напомним, что во время международного мероприятия в столице Татарстана ограничат работу общественного транспорта и такси, введут запрет на аренду электросамокатов и СИМ, а также перекроют часть городских улиц.
Синим цветом на карте обозначены новые маршруты автобусов на период подготовки и проведения саммита, красным — пути, по которым они ходили ранее, но которые временно ограничены.
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