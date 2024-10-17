В Казани на неделю ограничат движение по Вознесенскому тракту

Фото: Мария Зверева

В Казани на участке Вознесенского тракта частично ограничат движение транспорта и полностью закроют тротуар. Это связано с организацией временных заездов-выездов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 25 по 31 октября закроют тротуар в районе строящегося жилого дома №5 на ул. Бухарской.

Напомним, что во время международного мероприятия в столице Татарстана ограничат работу общественного транспорта и такси, введут запрет на аренду электросамокатов и СИМ, а также перекроют часть городских улиц.

Синим цветом на карте обозначены новые маршруты автобусов на период подготовки и проведения саммита, красным — пути, по которым они ходили ранее, но которые временно ограничены.

Дарья Пузикова