В Казани прошла церемония гашения марки, выпущенной в честь саммита БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в здании Госсовета Татарстана прошла церемония гашения марки, посвященной XVI саммиту БРИКС. На ней изображены территория Казанского кремля и официальная символика мероприятия.

— Согласно почтовым правилам, перед тем как письмо отправляется в путь, на его марку ставится оттиск календарного штемпеля — марка гасится. Штемпель, который мы представляем вам сегодня, не совсем обычный. Он также содержит информацию о встрече глав государств БРИКС и выпущен специально к этому событию, — рассказали на церемонии.

Погасили марку председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин и директор УФПС «Татарстан почтасы» АО «Почта России» Ильнур Махмутов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Я первый раз участвую в такой процедуре. Она историческая для всех нас, — признался Мухаметшин.

Он рассказал, что в Казани не впервые проводят такую церемонию. В 2020-м вышла марка, посвященная столетию ТАССР. В 2021-м так отметили воссоздание Собора Казанской иконы Божией Матери, в 2022-м — Год цифровизации в Татарстане, в 2024-м — проведение «Игр будущего».

Как сообщил Хайруллин, коллекционеры смогут приобрести новые марки в почтовых отделениях не только по Татарстану, но и по всей России.



— Общайтесь, отправляйте письма, всегда будьте на связи, — подытожил он.

1 / 12 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Галия Гарифуллина