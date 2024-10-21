Банк России предлагает единый QR-код для всех платежей
Банк России предложил Минфину внести изменения в законодательство, обязав банки использовать единый универсальный QR-код на базе решения НСПК при оплате покупок и услуг, сообщает пресс-служба Центробанка.
Новый QR-код позволит принимать все виды платежей, включая платежные сервисы банков, СБП и в будущем цифровой рубль. Он также обеспечит поддержку программ лояльности и кешбэков.
Внедрение единого QR-кода позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение различных платежных инструментов. Кроме того, это позволит развить конкуренцию в сфере платежных систем и обеспечит равные условия для всех банков.
Все ИТ-системы банков и технические устройства, используемые для приема платежей, должны будут поддерживать оплату с помощью единого QR-кода НСПК.
Ранее Центробанк анонсировал появление QR-кода на бланках извещения ДТП, который позволит оформить аварии в удаленном режиме.
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