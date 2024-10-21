Никита Лямкин из «Ак Барса» впервые в карьере стал лучшим защитником недели

Хоккеист Никита Лямкин из «Ак Барса» впервые в карьере стал лучшим защитником недели. Комиссия по определению лучших хоккеистов, основываясь на данных отдела статистики КХЛ, определила лауреатов седьмой недели сезона-2024/2025. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги.

На минувшей неделе состоялось 28 матчей, в которых принял участие 531 хоккеист: 37 вратарей, 173 защитника и 321 нападающий. Средняя результативность составила 5,93 шайбы за игру.

Лучшими игроками седьмой недели Фонбет КХЛ признаны:



Никита Лямкин, «Ак Барс» (лучший защитник недели впервые в карьере). В матче с «Металлургом» (5:0) он стал автором победной шайбы, на его счету также четыре блокированных броска и три перехвата;

«Ак Барс» (лучший защитник недели впервые в карьере). В матче с «Металлургом» (5:0) он стал автором победной шайбы, на его счету также четыре блокированных броска и три перехвата; Максим Дорожко, «Витязь» (лучший вратарь впервые в карьеру). Он отразил 78 бросков. В матче с «Металлургом» (2:0) сыграл на ноль. В матче с «Металлургом» (5:0) он стал автором победной шайбы;

«Витязь» (лучший вратарь впервые в карьеру). Он отразил 78 бросков. В матче с «Металлургом» (2:0) сыграл на ноль. В матче с «Металлургом» (5:0) он стал автором победной шайбы; Павел Порядин, «Спартак» (лучший нападающий впервые в карьере). В матче с «Амуром» (5:4) он сделал дубль, одна из шайб стала победной;

«Спартак» (лучший нападающий впервые в карьере). В матче с «Амуром» (5:4) он сделал дубль, одна из шайб стала победной; Иван Демидов, СКА (лучший новичок второй раз в карьере). Он набрал 2 (1+1) очка в двух матчах недели и показал полезность «+4».

Напомним, бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов оценил выступление защитника казанцев Никиты Лямкина в нынешнем сезоне КХЛ. Эксперт рассказал, за счет чего хоккеист улучшил свою игру после прихода Анвара Гатиятулина в казанский клуб. Подробнее — в материале «Реального времени».

Дарья Пузикова