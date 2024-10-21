В Казани появится первый инклюзивный пляж

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани обустроят пляж для людей с ограниченными возможностями. Грант на реализацию проекта получила «Добрая Казань». Все необходимое оборудование произведено в столице Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Посетить специализированный пляж можно будет уже со следующего летнего сезона. На данный момент проводится тестирование техники. Проект также реализуется при поддержке дирекции парков и скверов Казани.

Напомним, в начале месяца в Казани открылась первая часть инклюзивного бульвара на улице Серова. В новом общественном пространстве появились детские и спортивные площадки, сенсорный сад, событийная зона, тактильная тропа и общественные туалеты.

Дарья Пузикова