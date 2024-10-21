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Представители почти 40 стран примут участие в БРИКС+ / «аутрич» в Казани

13:12, 21.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Представители почти 40 стран примут участие в БРИКС+ / «аутрич» в Казани
Фото: Мария Зверева

Представители почти 40 стран примут участие во встрече БРИКС+/ «аутрич» в последний день саммита БРИКС в Казани, сообщил Кремль.

Мероприятие пройдет в формате BRICS+ и соберет представителей государств, интересующихся взаимодействием со странами БРИКС.

Напомним, что у президента России Владимира Путина запланировано 17 двусторонних встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС в Казани, сообщил глава государства на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц объединения.

Анастасия Фартыгина

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