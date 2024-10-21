В Казань прибыла первый замминистра иностранных дел Шри-Ланки Виджевардане

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В Казань также прибыла первый замминистра иностранных дел Шри-Ланки Аруни Виджевардане, сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

В апреле посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что ее страна намерена вступить в межгосударственное объединение БРИКС. Этот вопрос обсуждался на Международной конференции по безопасности, которая прошла в Санкт-Петербурге.

14 октября глава МИД Виджита Херат подтвердила, что страна подаст официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития на саммите в Казани. Страна уже обратилась к государствам — участникам объединения с просьбой поддержать ее членство.

При этом новый президент страны Анура Кумара Диссанаяке не сможет принять участие из-за предстоящей парламентской кампании.

Рената Валеева