Шри-Ланка подаст официальную заявку на вступление в БРИКС на саммите в Казани

Фото: Мария Зверева

Шри-Ланка подаст официальную заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития БРИКС на саммите в Казани. Страна уже обратилась к странам — участницам объединения с просьбой поддержать ее членство, сообщил глава ланкийского МИД Виджита Херат. Его слова передает ТАСС.

— Шри-Ланка решила подать заявку на вступление в БРИКС и Новый банк развития [БРИКС]. Я уже направил письма своим коллегам в государствах — членах БРИКС с просьбой о поддержке, — приводит слова Херата внешнеполитическое ведомство островного государства на своем официальном сайте.

Херат заявил, что новый президент страны Анура Кумара Диссанаяке и он сам не смогут принять участие в саммите БРИКС в Казани. Причиной этого является предстоящая в Шри-Ланке парламентская кампания.

Помимо этого, избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет лично посетить саммит БРИКС в Казани, который состоится 22—24 октября. Об этом заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди. Вместо президента на саммит будет направлен специальный посланник.

Рената Валеева