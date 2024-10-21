Чиновники купили в четыре раза больше iPhone, чем в 2023 году

Фото: Мария Зверева

За девять месяцев 2024 года госзакупки iPhone выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишут «Ведомости».

Общий объем закупок составил 6,8 млн рублей (против 1,6 млн рублей в 2023 году). Крупнейшую закупку (более 3 млн рублей) осуществила петербургская компания ООО «Теплоэнерго». Также iPhone приобретали телекомпания «Югра», технопарк «ИТ-парк», ООО «Аэроэкспресс» и Государственный Кремлевский дворец.

Часть закупок объясняется наличием специальных программ, таких как Voice Over для людей с нарушениями зрения.

В целом лидерами в госзакупках смартфонов в 2024 году стали модели Samsung (41 млн рублей). В топ также вошли Realme и Xiaomi.

С момента начала продаж iPhone 16 пользователи приобрели более сотни смартфонов. В сравнении с прошлогодним запуском iPhone 15 продажи нового устройства увеличились в четыре раза.

Рената Валеева