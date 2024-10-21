На «Госуслугах» запустили сервис для помощи многодетным семьям

Фото: Мария Зверева

На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Жизненная ситуация», который облегчит жизнь многодетных семей. Теперь они могут получить доступ к различным услугам и льготам в одном месте, без лишних визитов и запросов.



Сервис уже позволяет оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение, которое можно использовать для получения скидок в некоторых магазинах.

В ближайшее время сервис будет расширен, и станет доступна возможность прикрепиться к поликлинике, оформить выплаты при рождении ребенка, получить школьную и спортивную форму, а также оформить проездные для многодетных семей. Сервис также будет уведомлять семьи о доступных им льготах.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что электронное удостоверение удобнее обычного, так как его невозможно потерять и оно доступно через портал «Госуслуги» одним нажатием кнопки.

Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой снизить ставку по ипотеке на один процент за рождение каждого ребенка в семье.





Анастасия Фартыгина