На «Госуслугах» запустили сервис для помощи многодетным семьям
На портале «Госуслуги» появился новый сервис «Жизненная ситуация», который облегчит жизнь многодетных семей. Теперь они могут получить доступ к различным услугам и льготам в одном месте, без лишних визитов и запросов.
Сервис уже позволяет оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение, которое можно использовать для получения скидок в некоторых магазинах.
В ближайшее время сервис будет расширен, и станет доступна возможность прикрепиться к поликлинике, оформить выплаты при рождении ребенка, получить школьную и спортивную форму, а также оформить проездные для многодетных семей. Сервис также будет уведомлять семьи о доступных им льготах.
Вице-премьер Дмитрий Григоренко отметил, что электронное удостоверение удобнее обычного, так как его невозможно потерять и оно доступно через портал «Госуслуги» одним нажатием кнопки.
Напомним, что депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой снизить ставку по ипотеке на один процент за рождение каждого ребенка в семье.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.