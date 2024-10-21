Эксперт назвал УНИКС в числе российских клубов уровня плей-офф Евролиги

Фото: Руслан Ишмухаметов

Семикратный чемпион СССР Сергей Тараканов назвал три российских клуба, уровень которых сравним с участниками плей-офф баскетбольной Евролиги. По мнению эксперта, в числе таковых — ЦСКА, УНИКС и «Зенит».

— Если не брать в расчет ЦСКА, то по игре мне нравится УНИКС. Если у них полный состав, то они показывают отличный баскетбол. В целом то же самое можно сказать и про «Зенит». Для меня ЦСКА, УНИКС и «Зенит» — это команды уровня плей-офф Евролиги, — считает Тараканов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Лидером текущего чемпионата Единой лиги ВТБ является «Локомотив-Кубань». Краснодарская команда ни разу не проиграла в стартовых восьми матчах. В воскресенье УНИКС уступил «Локомотиву-Кубани» с разницей в 7 очков — 71:78.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с весны 2022 года из-за ситуации вокруг Украины.

Зульфат Шафигуллин