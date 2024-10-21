В России назвали причины рекордных продаж мотоциклов в этом году
Рекордные продажи мотоциклов в России в 2024 году обусловлены несколькими факторами, передает слова начальника отдела дистрибуции мотоциклов КТМ Дмитрия Смолякова «Автостат».
- Во-первых, российский рынок мотоциклов обладает значительным потенциалом роста, так как уровень распространения мотоциклов на душу населения в России все еще ниже, чем в Европе и Азии.
- Во-вторых, на рынок вышли новые китайские бренды, предлагающие мотоциклы по более доступным ценам. Это стало возможным после ухода европейских, японских и американских марок.
Смоляков прогнозирует дальнейший рост продаж мотоциклов в следующем году, что будет обусловлено конкурентными ценами, широким выбором и специальными программами стимулирования спроса.
За 9 месяцев 2024 года в России было продано 39 218 новых мотоциклов — на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это уже рекордный показатель за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году — 30 227 единиц.
8 октября на Петербургском международном газовом форуме представили зимнюю версию мотоцикла Aurus Merlon. Зимний вариант мотоцикла отличается футуристическим дизайном бокового прицепа.
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