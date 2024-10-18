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Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии

17:19, 18.10.2024
Владимир Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии
Фото: предоставлено правительством Индии

Президент России Владимир Путин заявил, что не примет участие в саммите G20, который состоится в Бразилии в этом году.

По словам Путина, такое решение принято во избежание срыва саммита. Он также добавил, что российские власти вскоре определят, кто на высоком уровне представит интересы страны на G20.

Напомним, что президент России Владимир Путин сообщил, что в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 августа, у него запланировано 17 двусторонних встреч.

Анастасия Фартыгина

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