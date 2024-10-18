Южная Корея провела экстренное совещание по безопасности из-за перемещений войск КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по безопасности, на котором обсуждался вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию», говорится в заявлении офиса южнокорейского президента.
В заявлении, фрагмент которого приводит агентство Bloomberg, отмечается, что участники встречи «обменялись информацией о недавнем перемещении в Россию подразделений Корейской народно-освободительной армии».
Южная Корея считает данное событие серьезной угрозой для безопасности страны и мирового сообщества.
Напомним, президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня во время визита господина Путина в Пхеньян. Соглашение предполагает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из стран.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.