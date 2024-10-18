Владимир Путин: «Мы же понимаем, что происходит вокруг России»

О чем лидер России говорил с руководителями ведущих СМИ из стран-участниц БРИКС

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями ведущих СМИ стран — членов объединения БРИКС. Открывая мероприятие, он рассказал о большой программе, запланированной в рамках председательства России, включая саммит в Казани, где у него пройдет 17 двусторонних встреч. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки»

— Здесь представлены СМИ, суммарная аудитория которых составляет несколько миллиардов человек, — начал гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он и задал первый вопрос. Отвечая Киселеву о том, как меняется мир и какие возможности это открывает для БРИКС, Владимир Путин выделил ключевую тенденцию — формирование новых центров развития.

— Мощный рост будет в таких странах, как Китай, Индия, позитивный — в России, Саудовской Аравии. Но опережающий рост будут демонстрировать страны Юго-Восточной Азии и Африки. Это будет возможно по нескольким причинам: первое — эти страны уже достигли определенного уровня, второе — там еще недостаточный показатель урбанизации и темп прироста населения, — сообщил президент России.

Он напомнил, что БРИКС уже объединяет 33% суши и 45% населения планеты. Путин подчеркнул, что объединение не противопоставляет себя другим организациям и стремится к сотрудничеству, а не к конфронтации. «На этой базе мы и будем работать в Казани», — заключил он.

Какой вклад привнесет казанский саммит

Заместитель главреда медиакорпорации Китая, директор и главред телевещательной сети CGTN Фань Юнь, начавший сессию вопросов от зарубежных СМИ, сначала подчеркнул, что право задать вопрос ему дается исходя из отношений Путина с Си Цзиньпинем.

— Казанский саммит станет первым после расширения организации. Какой вклад это привнесет в развитие всего мира? — спросил Фань Юнь.

Путин ответил, что каждая из десяти стран БРИКС уникальна, имеет свою историю и культуру. Новые участники привносят свой вклад, но должны с уважением относиться к уже существующим традициям объединения.

— За каждой из новых стран в БРИКС стоят свои союзники, они тоже начинают смотреть в сторону нас и проявляют интерес к совместной работе. 30 стран изъявили желание сотрудничать с БРИКС, — заявил президент.



Мария Зверева / realnoevremya.ru

Гендиректор телеканала Sky News Arabia Надим Котеич из ОАЭ спросил о влиянии Китая и США на мировое устройство и ощущении России как «младшего партнера».

— У нас с Китаем сложились уникальные отношения. Они доверительные и объемные. Российско-китайское взаимодействие является одним из ключевых факторов стабильности в мире. Отношения строятся на равноправной основе, с учетом интересов друг друга. Мы прислушиваемся друг к другу, — указал Путин.



«Палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать»

Главред газеты Arab News Файзал Дж. Аббас задал вопрос о приглашении Саудовской Аравии в БРИКС и о том, что она может сделать для прекращения конфликта в секторе Газа. Путин отметил, что палестинскую проблему нельзя решить только экономическими мерами, и указал на неудачу США в решении конфликта.

— Палестинцы не уйдут оттуда, это их земля, надо это понимать. Наша позиция в том, что главный способ решения проблемы Палестины — это создание полноценного Палестинского государства, — решительно заявил лидер.

Гендиректор информагентства FANA Адмасу Дамтью Белете спросил о коммерциализации инфраструктурных, технологических и образовательных проектов БРИКС. Путин отметил сильные связи России с Африкой в сфере образования, а также указал на важность проектов по развитию инфраструктуры, таких как «Север — Юг» и Северный морской путь.

«Единая валюта в БРИКС пока не рассматривается»

Египетский журналист Салахэльдин Магауре поинтересовался модальностью расширения БРИКС в экономической сфере и возможностью введения единой валюты.

— Единая валюта в БРИКС пока не рассматривается, этот вопрос пока не созрел. Мы должны быть аккуратными. Мы обсуждаем вопрос расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной. Страны БРИКС работают над своим аналогом SWIFT, — упомянул Путин.

Он не хотел бы повторить ошибку ЕС, где введение единой валюты оказалось неэффективным для стран с разными экономическими показателями.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Последний вопрос задал бразильский журналист Даниэль Риттер, отметив готовность Бразилии к саммиту G20 и поинтересовавшись, боится ли Путин приезда в Бразилию в связи с международным ордером на арест.

— Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу «двадцатки». Зачем? — заявил Путин.

Рената Валеева