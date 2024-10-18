Жителя Казани осудили за нападение на полицейского

Фото: Динар Фатыхов

32-летний житель Казани признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорен к 3,5 года лишения свободы. Об этом сообщает Следком России по Татарстану.

12 января 2024 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль Mercedes-Benz GLA200 без номеров. При остановке сотрудниками ГИБДД он резко тронулся с места, зацепив полицейского за ручку двери. Мужчина продолжил движение и остановился только после столкновения с автомобилем Peugeot. В результате инцидента полицейскому был причинен физический вред.

Подсудимый признал свою вину частично. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, что накануне Вахитовский районный суд Казани вынес приговор жителю Краснодарского края, признав его виновным в применении насилия в отношении сотрудника транспортной полиции.



Анастасия Фартыгина