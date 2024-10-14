Задержанный на вокзале Казань-1 осужден за нападение на полицейского

Фото: Динар Фатыхов

Вахитовский районный суд Казани вынес приговор жителю Краснодарского края, признав его виновным в применении насилия в отношении сотрудника транспортной полиции, сообщили в пресс-службе.

В феврале 2024 года мужчина, задержанный на вокзале Казань-1 по подозрению в административном правонарушении, оказал сопротивление полицейским и ударил одного из них ногой.

С учетом позиции Татарской транспортной прокуратуры суд приговорил виновного к 2 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Рената Валеева