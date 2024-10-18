Владимир Путин заявил о нежелании России переустраивать мировой порядок
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил, что Россия не стремится к переустройству мирового порядка.
— Россия не стремится к изменению миропорядка, это происходит естественным образом, — сказал Путин.
Президент также подчеркнул, что энергетические ресурсы России безграничны.
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