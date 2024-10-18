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Владимир Путин заявил о нежелании России переустраивать мировой порядок

16:41, 18.10.2024
Владимир Путин заявил о нежелании России переустраивать мировой порядок
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании заявил, что Россия не стремится к переустройству мирового порядка.

— Россия не стремится к изменению миропорядка, это происходит естественным образом, — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что энергетические ресурсы России безграничны.

Анастасия Фартыгина

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