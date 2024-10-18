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Владимир Путин: «Энергетические ресурсы России безграничны»

16:33, 18.10.2024
Владимир Путин: «Энергетические ресурсы России безграничны»
Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин заявил, что энергетические ресурсы России безграничны.

Также президент подчеркнул, что в рамках саммита БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 августа, у него запланировано 17 двусторонних встреч.

Кроме того, на пленарном заседании Делового форума БРИКС в Москве Путин сообщил, что совокупный ВВП стран БРИКС превышает 60 трлн долларов. По данным на 2023 год, объединение уже обошло «Большую семерку» по ряду экономических показателей, в том числе по глобальному ВВП.

Анастасия Фартыгина

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