Мигрантов, попавших под режим высылки, обяжут предоставлять геолокацию

Фото: Максим Платонов

С 5 февраля 2025 года иностранцы, подпадающие под режим высылки из России, будут обязаны предоставлять полиции информацию о своем местоположении. Соответствующий документ опубликовали на портале проектов правовых актов.

Требование о геолокации будет применяться в случаях, когда мигрант не может лично явиться в территориальный отдел полиции. Исключением станут случаи, когда человек находится под стражей или в спецучреждении для содержания иностранцев.

Сам режим высылки, который начнет действовать с января 2025 года, предусматривает внесение всех незаконно находящихся в России иностранцев в реестр контролируемых лиц. Лица, попавшие в реестр, обязаны покинуть территорию страны или получить правовые основания для проживания в России.

Напомним, что Госдума приняла закон, который устанавливает минимальный трехлетний срок нахождения в браке с гражданином России для получения разрешения на временное проживание (РВП) в упрощенном порядке.

Анастасия Фартыгина