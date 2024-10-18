На трассе М-7 — Куюки — Богородское произошло смертельное ДТП

Фото: Динар Фатыхов

В 15.24 на 1-м км автодороги М-7 — Куюки — Богородское произошло серьезное ДТП. 28-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Веста'. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Татарстана.

В результате аварии водитель «Лады Гранта» скончался на месте происшествия.

Напомним, что глава Следкома России Александр Бастрыкин также поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП со смертельным исходом в Авиастроительном районе Казани. По этому делу несовершеннолетний 17-летний подросток обвиняется в том, что насмерть сбил женщину и протаранил несколько припаркованных автомобилей.



Анастасия Фартыгина