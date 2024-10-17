В Казани 17-летний подросток насмерть сбил женщину на тротуаре
Сегодня в Казани несовершеннолетний водитель, не имеющий прав, сбил насмерть женщину, которая шла по тротуару.
По данным источников «Реального времени», авария случилась в Авиастроительном районе города. 17-летний подросток управлял автомобилем «Рено», который принадлежал его родственнику. По имеющейся информации, молодой человек превысил скорость, выехал на пешеходный тротуар и наехал на человека.
Как уточнила пресс-служба ГАИ Татарстана, после этого автомобиль отбросило на припаркованные рядом транспортные средства, а все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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