Глава Следкома Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Казани
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП со смертельным исходом в Авиастроительном районе Казани.
По этому делу несовершеннолетний 17-летний подросток обвиняется в том, что насмерть сбил женщину и протаранил несколько припаркованных автомобилей.
Напомним, что накануне утром парень, находясь за рулем автомобиля «Рено», не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на 68-летнюю женщину. После этого автомобиль продолжил движение и столкнулся с припаркованными машинами. Потерпевшая скончалась до приезда врачей.
По данным источников «Реального времени», автомобиль был записан на родственника подростка.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.