Глава Следкома Бастрыкин взял на контроль дело о смертельном ДТП в Казани

Фото: Максим Платонов

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после ДТП со смертельным исходом в Авиастроительном районе Казани.

По этому делу несовершеннолетний 17-летний подросток обвиняется в том, что насмерть сбил женщину и протаранил несколько припаркованных автомобилей.

Напомним, что накануне утром парень, находясь за рулем автомобиля «Рено», не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на 68-летнюю женщину. После этого автомобиль продолжил движение и столкнулся с припаркованными машинами. Потерпевшая скончалась до приезда врачей.

По данным источников «Реального времени», автомобиль был записан на родственника подростка.

Олег Исаков