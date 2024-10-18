В Казани наградили женщин, которые вносят вклад в сохранение культурного наследия
В Казани состоялась торжественная церемония награждения победительниц фестиваля «Остабике — хранительница традиций», организованного по инициативе Духовного собрания мусульман России при поддержке муфтия Москвы Альбира Крганова. Помимо Крганова, почетным гостем стал муфтий ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Фестиваль выделил самых ярких представительниц Татарстана в различных номинациях:
- «Хранительница общественных ценностей»: Зиля Валеева, Амина Гяургиева, Энже Дусаева;
- «Хранительница знаний»: Лена Тазиева, Камария Хамидуллина, Румия Шералиева, Марьям Мухтарова, Фердания Ахмадеева;
- «Хранительница семейных традиций»: Гульчечек Крганова, Наталья Москвитина, Гульфия Хасанова, Завгария Хузина;
- «Хранительница культурного кода»: Изабелла Рогожина и Марина Нигматуллина, Гульназ Сагирова, Елена Габдрахманова.
В завершение фестиваля в Нацбиблиотеке прошла презентация цифровой галереи тюркского и исламского искусства и дискуссия о роли мусульманской женщины в современном мире.
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