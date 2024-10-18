В Госдуму внесли проект постановления об ограничении выезда депутатов из России

Фото: Дарья Пинегина

В Госдуму внесли проект постановления, ограничивающий право на выезд из России для депутатов, имеющих доступ к сведениям особой важности или совершенно секретной информации.

Инициатором данного проекта выступила Комиссия по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы. В соответствии с документом, заключение о степени осведомленности будет предоставлять аппарат нижней палаты парламента.

Рассмотрев полученные заключения, председатель Думы сможет принимать решение об ограничении выезда осведомленного депутата из страны на определенный срок.

В течение трех рабочих дней депутат будет уведомлен о принятом решении. В течение пяти рабочих дней он должен будет сдать свой загранпаспорт в аппарат, который будет храниться там до истечения назначенного срока или до окончания действия документа. Если депутат не сдаст паспорт в установленный срок, через пять дней документ станет недействительным.



Следует отметить, что раис Татарстана Рустам Минниханов ранее подписал поправки к закону «О статусе депутата Госсовета республики», которые также ограничивают право на выезд за границу для депутатов, имеющих доступ к особым или совершенно секретным сведениям.

Олег Исаков