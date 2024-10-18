Президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани
Президент Объединенных Арабских Эмиратов посетит Россию и примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани. Официальный визит Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна состоится 21 октября, рассказала пресс-служба Кремля.
В рамках визита состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых обсудят состояние и перспективы развития сотрудничества стран.
— Будут рассмотрены состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, — подчеркнули там.
Также сообщается о том, что президент ОАЭ примет участие в мероприятиях саммита БРИКС.
Напомним, что сегодня утром представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что в столицу Татарстана на саммит объединения приедет председатель КНР Си Цзиньпин.
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