Председатель КНР Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет на саммит БРИКС в Казани, сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.

— По приглашению президента России Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин с 22 по 24 октября посетит Казань для участия в 16-м саммите лидеров стран БРИКС, — сказано в заявлении представителя МИД Китая Хуа Чуньин, которое процитировало РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что ожидает встречи с главой КНР в рамках предстоящего саммита в столице Татарстана. Глава государства запланировал провести с ним двустороннюю встречу.

Также накануне стало известно, что от Таиланда приедет министр иностранных дел Марит Сангиампхонг — он будет представлять премьер-министра королевства Пхетхонгтхана Чинавата.

Олег Исаков