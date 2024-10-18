В Казани к саммиту БРИКС откроют выставку «Сделано в Татарстане»

С 20 по 25 октября в Казани пройдет выставка «Сделано в Татарстане». Экспозиция будет приурочена к XVI саммиту стран БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики.

Часть выставки с техникой развернется непосредственно перед самим зданием, а вторая — внутри здания парламента.

— Выставка под открытым небом займет площадь около 3 тыс. кв. метров. Здесь свою продукцию представят 13 татарстанских промышленных предприятий и около 50 компаний, работающих в Татарстане, — уточнили там.



Среди участников — такие известные предприятия, как КАМАЗ, Казанский вертолетный завод, «Аурус», Автомобильный завод «РариТЭК», предприятие по выпуску автобусов «Соллерс».

Также будет представлена сельскохозяйственная техника: полноприводные самоходные опрыскиватели от «Казаньсельмаша», несколько моделей тракторов от «ТПК МТЗ-Татарстан».



Кроме того, технику представит судостроительная корпорация «Ак Барс», а Казанский авиационный завод — самолет Ту-214.

Олег Исаков