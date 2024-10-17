Глава МИД Таиланда приедет на саммит БРИКС в Казани
Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг приедет на саммит БРИКС в Казани и будет представлять премьер-министра королевства Пхетхонгтхана Чинавата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря таиландского МИД Никондета Пхалангкуна.
— Министр иностранных дел будет представлять премьер-министра Таиланда на саммите в формате «БРИКС плюс» 24 октября в Казани по приглашению российского президента, — уточнил он.
По его словам, саммит станет отличной возможностью для страны подтвердить приверженность укреплению взаимодействия с БРИКС.
В июне Сангиампхонг поучаствовал в конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами», на которой заявил, что страна будет рассчитывать на поддержку своего членства в объединении.
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