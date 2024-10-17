Глава МИД Таиланда приедет на саммит БРИКС в Казани

Фото: Мария Зверева

Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиампхонг приедет на саммит БРИКС в Казани и будет представлять премьер-министра королевства Пхетхонгтхана Чинавата. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря таиландского МИД Никондета Пхалангкуна.



— Министр иностранных дел будет представлять премьер-министра Таиланда на саммите в формате «БРИКС плюс» 24 октября в Казани по приглашению российского президента, — уточнил он.

По его словам, саммит станет отличной возможностью для страны подтвердить приверженность укреплению взаимодействия с БРИКС.

В июне Сангиампхонг поучаствовал в конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами», на которой заявил, что страна будет рассчитывать на поддержку своего членства в объединении.

Олег Исаков