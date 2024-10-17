СК возбудил дело о смертельном ДТП казанского подростка

Фото: Динар Фатыхов

Материалы о сегодняшнем смертельном наезде 17-летнего подростка в казанском поселке Борисоглебское переданы из полиции в СК. Возбуждено уголовное дело о грубом нарушении правил дорожного движения лицом, не имеющим водительских прав, повлекшем по неосторожности смерть человека, — сообщили «Реальному времени» в Следкоме по РТ.



Напомним, трагедия произошла сегодня в 5.40 утра на улице Шоссейной вышеназванного поселка. Несовершеннолетний за рулем «Рено» не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив 68-летнюю женщину, а следом — протаранив четыре припаркованные машины. Потерпевшая скончалась до приезда врачей.

Прибывшая скорая забрала малолетнего водителя в больницу — были подозрения, что в момент аварии он был нетрезв. Как утверждают источники «Реального времени», эта версия не подтвердилась, зато предварительно установлено — «Рено» принадлежит дяде подозреваемого.

