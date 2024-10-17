Россия вложила более 1 трлн рублей в доступные спортивные объекты за 10 лет

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия — спортивная держава», что за последние 10 лет в России было вложено более 1 трлн рублей в создание доступной спортивной инфраструктуры.

За этот период было построено около 85 тыс. спортивных объектов по всей стране. До 2030 года планируется построить еще более 2 тыс. объектов, на что из федерального бюджета будет выделено около 65 млрд рублей.

Помимо государственных инвестиций, в развитие спорта в России активно вкладывается частный бизнес. Компании строят и модернизируют спортивные центры, спонсируют соревнования и клубы, а также реализуют собственные программы поддержки спорта.

Президент отметил, что за счет объединения усилий государственных органов, общественных организаций, частных предпринимателей и меценатов, Россия охватывает все направления спорта — от детско-юношеского и массового до профессионального и адаптивного.

Напомним, что президент России прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава».

Как сообщил руководитель региона Радий Хабиров, на форум приехали около 5 тыс. участников из десятков стран. На мероприятии запланированы обсуждения актуальных вопросов развития спорта и обмен опытом.



Анастасия Фартыгина