Владимир Путин прибыл в Уфу для участия в Международном спортивном форуме

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Башкирии для участия в XII Международном форуме «Россия — спортивная держава», который впервые проходит в столице Башкирии по решению президента.

Как сообщил руководитель региона Радий Хабиров, на форум приехали около пяти тыс. участников из десятков стран. На мероприятии запланированы обсуждения актуальных вопросов развития спорта и обмен опытом.

В рамках форума Путин проведет заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Ему также представят новые спортивные объекты, построенные к 450-летию Уфы, включая Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома. Хабиров отметил, что эти современные спорткомплексы станут важным наследием форума и будут способствовать привлечению молодежи в спорт.

Также стало известно, что в Уфе с 11 октября по 21 октября будут действовать многочисленные ограничения движения в связи с проведением Международного спортивного форума. Основная часть перекрытий приходится на 17—19 октября.

Реальное время / realnoevremya.ru

Перекрытия коснутся следующих улиц:

с 11 октября до 00.00 21 октября: улица Мусы Гареева;

с 00.00 16 октября до 00.00 20 октября: улица Архитектора Рехмукова;

с 00.00 до 22.00 16, 17, 18 и 19 октября: улица Рудольфа Нуреева (от Мусы Гареева до Архитектора Рехмукова);

с 00.00 17 октября до 00.00 18 октября: улицы Ленина (четная сторона от Ивана Якутова до Краснодонской), Краснодонская (четная сторона от Ленина до Цюрупы), Цюрупы (нечетная сторона от Краснодонской до Полины Осипенко);

с 12.00 до 14.00 17 октября: улицы Советская (от Заки Валиди до Пушкина), Пушкина (от Цюрупы до Ленина);

с 10.00 до 14.00 18 октября: проезд к комплексу сооружений для гребного слалома (от Сельской Богородской, 57);

с 23.00 18 октября до 00.00 19 октября: у дома на проспекте Октября, 56;

с 00.00 до 15.00 19 октября: у дома на проспекте Октября, 79;

с 07.00 до 15.00 19 октября: проспект Октября (от Галле до 50 лет СССР);

с 09.00 до 15.00 19 октября: проспект Октября (от 50 лет СССР до Северного проезда), местный проезд вдоль проспекта Октября (от Южного до Северного проездов), Южный проезд (от проспекта Октября до Новогорной), Северный проезд (от проспекта Октября до Российской), Новогорная (от Южного до Северного проездов).



Помимо этого, с 17 по 18 октября уфимские школы перейдут на дистанционный формат обучения в связи с проведением форума. Формат обучения каждая школа выбирает самостоятельно, но в течение этих дней учебный материал будет пройден в полном объеме.





Анастасия Фартыгина