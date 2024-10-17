Чаще всего россияне читают отзывы перед покупкой одежды и обуви

Фото: Динар Фатыхов

Почти все россияне — 90% — читают отзывы перед онлайн-покупкой товаров не повседневного спроса. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

Треть респондентов обращает внимание на отзывы на одежду и обувь. В топ-3 категорий товаров, на которые россиянам важно изучить отзывы перед покупкой, также вошли электроника (19%) и товары для дома и ремонта (11%). На украшения и аксессуары отзывы почти не читают (4%).

Несмотря на это 40% опрошенных считают, что отзывы не помогают свое мнение о товаре. 20% встречают много однотипных отзывов, которые не вызывают доверия, 12% встречают больше необоснованно положительных отзывов, 7% — необоснованно отрицательных.

Еще около 20% россиян думают, что отзывы сбивают с толку или вовсе дают ложное представление о товаре.

Напомним, жители Казани активно пользуются интернетом для совершения покупок, включая крупные приобретения. Так, 16% казанцев уверены, что со временем все покупки перейдут в онлайн-формат, а треть жителей, готовящихся к покупке жилья, хотели бы сделать это онлайн.

Елизавета Пуншева