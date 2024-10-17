Казанский ЗАГС приостановит прием граждан во время саммита БРИКС
С 22 по 24 октября Управление ЗАГС Казани не будет принимать население в связи с проведением саммита БРИКС. Об этом сообщили в мэрии города.
- В этот период госрегистрация смерти будет проходить по адресу: улица Меридианная, дом 4.
- Регистрация рождения детей будет проводиться непосредственно в роддомах, таких как РКБ и роддом №1.
- Регистрация брака также пройдет с 22 по 24 октября, но только на основании ранее поданных заявлений.
Саммит БРИКС состоится в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.
Напомним, что на время проведения саммита БРИКС в городе будет действовать целый ряд ограничений. О том, какие меры предосторожности анонсировали власти с августа по сегодняшний день, — в материале «Реального времени».
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