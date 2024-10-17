Госдума одобрила поправки по уплате налогов, акцизов и госпошлин

Фото: Дарья Пинегина

Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в уплату налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ является частью «бюджетного пакета», внесенного в Думу вместе с проектом федерального бюджета на 2025—2027 годы. Об этом сообщили ТАСС.



Изменения коснутся:

Госпошлины: уточняется размер и порядок уплаты за регистрацию права собственности на недвижимость, составляющую паевой инвестиционный фонд, а также за договор аренды недвижимости (увеличивается в два раза для физлиц и юрлиц).

Налог на прибыль: увеличивается ставка по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам с 15% до 20%. Законопроект также предусматривает возможность амортизации объектов основных средств и нематериальных активов с применением федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ).

НДПИ и акцизы на нефтепродукты: уточняются условия отмены применения «нижнего порога» для добычи «бедных» комплексных руд в Красноярском крае. Изменяются ставки акцизов на нефтепродукты, что должно принести дополнительные доходы бюджету в 2025—2027 годах.

Напомним, что сегодня в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,5% — до 22 400 рублей в 2025 году.



Анастасия Фартыгина