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Законопроект о повышении уровня МРОТ в 2025 году приняли в первом чтении

15:16, 17.10.2024
Законопроект о повышении уровня МРОТ в 2025 году приняли в первом чтении
Фото: Максим Платонов

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,5% — до 22 440 рублей в 2025 году.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказывал, что с 2030 года показатели МРОТ должны достигнуть 35 тысяч рублей.

Повышение показателей минимальной оплаты коснется порядка 4,2 млн рублей. Кроме того, от этого вырастут и некоторые пособия, напрямую зависящие от размера МРОТ.

Олег Исаков

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