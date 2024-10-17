Законопроект о повышении уровня МРОТ в 2025 году приняли в первом чтении
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект о повышении уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 16,5% — до 22 440 рублей в 2025 году.
Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин рассказывал, что с 2030 года показатели МРОТ должны достигнуть 35 тысяч рублей.
Повышение показателей минимальной оплаты коснется порядка 4,2 млн рублей. Кроме того, от этого вырастут и некоторые пособия, напрямую зависящие от размера МРОТ.
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