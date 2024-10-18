Минспорта Татарстана назвал цели на 2025 год: разработка информсистемы и 30 крупных спортивных мероприятий

Общественный совет определил список из 19 пунктов

Фото: Динар Фатыхов

19 целей для Минспорта Татарстана



В Министерстве спорта Республики Татарстан состоялось расширенное заседание Общественного совета по рассмотрению представленных предложений по задачам ведомства на предстоящий 2025 год.

На заседании собравшиеся обсудили 19 приоритетных целей развития спортивной отрасли. Общественному совету предстояло отобрать из них те, которые выдвинут на публичное голосование населению. Каждый из пунктов зачитывал лично замминистра спорта РТ Халил Шайхутдинов и давал короткий комментарий по тем или иным моментам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проведение в течение года спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с общим количеством участников не менее 1 100 человек. Организовать привлечение не менее 110 тысяч жителей Республики Татарстан к участию в выполнении испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Достижение показателя зарегистрированных спортсменов на платформе АИС «Мой спорт» не менее 85 процентов от общего числа спортсменов спортивных учреждений Республики Татарстан. Вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом участников, вернувшихся из зоны СВО. Обеспечить завоевание спортсменами Республики Татарстан не менее 900 медалей различного достоинства на официальных и международных соревнованиях. Провести не менее 30 крупных международных и всероссийских спортивных мероприятий на территории Республики Татарстан. Обеспечить подготовку не менее 800 спортсменов в состав спортивного резерва сборных команд Российской Федерации. Разработать новую информационную систему для быстрого и удобного поиска информации о проходимых в республике спортивных мероприятиях, поиска мест для тренировок и новостной агрегатор о спорте для населения республики. Количество пользователей не менее 10 000 человек. Развитие международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта, в целях поддержки спортсменов в период отстранения от международных соревнований. Путем проведения спортивных и тренировочных мероприятий с участием спортсменов в общем количестве не менее 20 иностранных государств. Обеспечить увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 63,3 до 65%. Совместно с муниципальными образованиями Республики Татарстан провести работу по открытию отделений по адаптивным видам спорта республиканского и муниципального уровня. Не менее 10 адаптивных отделений в течение года. Провести не менее 10 спортивно-массовых мероприятий в Республике Татарстан с охватом участников в каждом мероприятии не менее 2 000 человек. Организовать и провести не менее 20 соревнований среди сельского населения Республики Татарстан. Продолжить развитие спортивной инфраструктуры в Республике Татарстан и обеспечить строительство не менее 23 новых спортивных сооружений. Увеличить долю спортивных объектов, не требующих капитального ремонта, с 83 до 83,3%. Обеспечить стипендией спортсменов, показавших высокие спортивные результаты в международных и всероссийских спортивных соревнованиях, и доплатой их тренеров — не менее 900 спортсменов и 85 тренеров в год. Увеличить охват несовершеннолетних, занимающихся в спортивных школах Республики Татарстан, состоящих на учете ПДН, не менее 100 человек. Обеспечить тестирование детей спортивных школ в возрасте с 6 до 12 лет в целях определения предрасположенности к занятиям спортом через аппаратно-программный комплекс «Стань чемпионом», не менее 550 человек в год. Создание центра раннего развития детей.

Спорт для бойцов СВО и стипендии

Наиболее бурным получилось обсуждение пунктов 4 и 16 — про участников, вернувшихся из зоны СВО и стипендии.

Предложение относительно вовлечения в занятия физкультурой и спортом бывших бойцов едва не было отставлено из-за бюрократических проблем. Некоторые из собравшихся, уже опробовавшие на себе данную работу, заметили, что есть определенные сложности с получением информации о таких участниках. Большинство данных по ним находятся под грифом «секретно», поэтому при отчетах могут возникнуть проблемы. Однако пункт оставили, правда, его формулировка должна будет поменяться.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Горячие споры возникли при обсуждении стипендий спортсменам. На сегодняшний день чемпионы России из сборной Татарстана получают 20 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Представители спортивных федераций привели в качестве сравнения Башкортостан. В соседней республике, как оказалось, за аналогичное достижение спортсмены получают 65 тысяч рублей.

Замминистра спорта Шайхутдинов признал проблему, но подчеркнул, что не все зависит от его ведомства. Бюджет под стипендии в Татарстане сейчас находится на отметке 81 млн рублей. Эта сумма не менялась уже несколько лет и из-за инфляционных моментов давно перестала быть актуальной. При этом основная загвоздка заключается в нормативах, которые долгие годы не могут пересмотреть в республике.

Несмотря на долгое рассмотрение вопросов, все 19 целей прошли на стадию публичного голосования. Правда, в некоторых из них поменяют формулировки, чтобы жителям республики было понятнее, что они выбирают.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— По итогам заседания мы оставили все 19 приоритетных целей развития спортивной отрасли, чтобы население их увидело в полном объеме. С некоторыми доработками и более понятными формулировками вопросы будут выложены на публичное голосование. Когда получим обратную связь, мы снова соберемся, чтобы выделить приоритетные цели, которые вызвали у жителей республики наибольший интерес. Выберем из них семь — девять вопросов, которые будут для нас рабочим девизом на весь 2025 год, — подытожил модератор заседания, председатель общественного совета Эмир Харисов.



Зульфат Шафигуллин