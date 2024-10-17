С начала года в Казани ввели 1 млн кв. м жилья, прирост составил 6,1%

Фото: Динар Фатыхов

В 14 из 45 районов Татарстана увеличилось количество вводимого жилья. В Казани рост составил 6,1%, следует из данных Татарстанстата.



В столице республики за девять месяцев текущего года ввели 1,09 млн кв. м жилья, что составляет 37,6% от общего объема новостроек республики, — это на 6,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ниже, чем в Казани, прирост был в Елабужском и Алькеевском районах — на 4,8% по сравнению с январем — сентябрем прошлого года. А Верхнеуслонский район стал лидером. С начала года здесь построено 72 тыс. кв. м недвижимости, что на 54,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В топ-5 также вошли Атнинский (+31,4%), Заинский (+27,6%), Сармановский (+27,1%) и Пестречинский (+23,2%) районы.



В список районов республики, где снизился объем ввода жилья, попали Набережные Челны. В январе — сентябре в городе построили 172,6 тыс. кв. м, что на 29,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.



Напомним, после отмены льготной ипотеки спрос на новостройки в городах-миллионниках в сентябре вырос на 18%, до 19,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), по сравнению с августом. В Казани рост составил 56%.



Дарья Пузикова