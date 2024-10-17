В Казани спрос на новостройки вырос на 56%

Фото: Динар Фатыхов

После отмены льготной ипотеки спрос на новостройки в городах-миллионниках в сентябре вырос на 18%, до 19,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) по сравнению с августом. Об этом сообщает РИА «Новости».

В некоторых крупных городах зафиксирован значительный рост числа ДДУ. В Челябинске — на 196%, в Самаре — на 139%. Это связано с недостаточным количеством новых проектов. В Казани рост составил 56%.

Однако в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение числа сделок на рынке новостроек городов-миллионников на 50% — до 59,6 тысячи ДДУ.

Отмечается, что застройщики и покупатели адаптируются к новым условиям. Следующий квартал может показать рост сделок с первичкой.



Дарья Пузикова