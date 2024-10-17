В Казани из-за БРИКС на неделю частично ограничат движение транспорта по улице Лево-Булачной

Фото: Олег Исаков

В Казани частично ограничат движение транспорта по улице Лево-Булачной в связи с обустройством ограждения по установке и демонтажу телевизионного оборудования и временных телестудий. Работы проводятся в рамках подготовки к освещению саммита стран БРИКС, сообщает мэрия города.

Проезжую часть закроют на участке по Лево-Булачной и возле дома №3 по улице Московской. Ограничения будут действовать с 18 по 25 октября.

Работы на объекте будут вестись по следующему графику:

С 00:00 до 08:00 18 октября;

С 07:00 до 09:00 20 октября;

С 00:00 до 08:00 и с 11:00 до 14:00 25 октября.

Напомним, что во время международного мероприятия, в столице Татарстана ограничат работу общественного транспорта и такси, введут запрет на аренду электросамокатов и СИМ, а также перекроют часть городских улиц.

Кроме того, из республики перенесли все спортивные мероприятия, а в «Казань Экспо», аэропорту и гостинице, прилегающих к нему, будет введен усиленный контроль.

Несмотря на это, мэр Казани подчеркнул, что проведение такого мероприятия приведет к значительному увеличению инвестиций в инфраструктуру города.

Елизавета Пуншева