Куба станет участницей саммита БРИКС

Фото: Мария Зверева

Делегация Кубы посетит саммит лидеров БРИКС в Казани. Об этом сообщили «Известия».

В посольстве страны заметили, что БРИКС объединяет несколько развивающихся стран и укрепляет свои позиции как ключевой игрок в мировой геополитике и источник надежды для стран Глобального Юга.

Напомним, ранее Куба официально заявляла о желании получить партнерский статус в БРИКС. Кроме того, президент страны Мигель Диас-Канель получил приглашение участвовать в расширенной встрече формата «аутрич»/«БРИКС плюс», которая пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Свое участие из стран латиноамериканского региона подтвердили также Никарагуа, Боливия и Бразилия.



Дарья Пузикова