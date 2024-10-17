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Куба станет участницей саммита БРИКС

10:05, 17.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Куба станет участницей саммита БРИКС
Фото: Мария Зверева

Делегация Кубы посетит саммит лидеров БРИКС в Казани. Об этом сообщили «Известия».

В посольстве страны заметили, что БРИКС объединяет несколько развивающихся стран и укрепляет свои позиции как ключевой игрок в мировой геополитике и источник надежды для стран Глобального Юга.

Напомним, ранее Куба официально заявляла о желании получить партнерский статус в БРИКС. Кроме того, президент страны Мигель Диас-Канель получил приглашение участвовать в расширенной встрече формата «аутрич»/«БРИКС плюс», которая пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Свое участие из стран латиноамериканского региона подтвердили также Никарагуа, Боливия и Бразилия.

Дарья Пузикова

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