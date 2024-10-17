Ярослав Лисоволик о платежной системе BRICS Bridge: «Появятся первые контуры»

На саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22—24 октября, планируют обсудить формирование новой платежной системы BRICS Bridge как альтернативы SWIFT. Такой шаг должен положительно сказаться на взаимной торговле, уверен основатель компании BRICS+ Analytics Ярослав Лисоволик.

— Здесь станет понятно, насколько страны БРИКС готовы пойти на интеграцию своих платформ цифровых валют, а значит, и на расширение взаимной торговли. Готового решения, скорее всего, не увидим, но появятся первые контуры. Важно, что процесс ее создания будет запущен, — сообщил он.

В то же время развитию независимой международной торговли будет способствовать новый банк развития БРИКС, имеющий собственный капитал в $200 млрд. По словам эксперта, НБР готов «оказывать финансовую поддержку в виде кредитов», а это серьезная мотивация для вхождения в состав объединения.

Как рассказал Лисоволик, сегодня идет работа над концепцией по созданию рейтингового агентства стран БРИКС.

— До сих пор российская экономика ориентировалась на западную бизнес-модель, а оформленной бизнес-модели для работы со странами БРИКС не было, — указал основатель компании BRICS+ Analytics.

Еще один фактор расширения объединения — это формирование зон свободной торговли. На данный момент ведутся финальные переговоры стран Евразийского экономического союза о создании зоны свободной торговли с ОАЭ к саммиту БРИКС.

Подробнее — в материале «Реального времени».

