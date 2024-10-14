Казанские офисы МФЦ закроют в дни саммита БРИКС
В период проведения саммита БРИКС в Казани, с 19 по 25 октября, офисы МФЦ в городе будут закрыты. Об этом сообщили в телеграм-канале «МФЦ Республики Татарстан».
Филиалы МФЦ в других городах и районах республики будут работать по обычному графику. Жителей Казани призывают записываться на прием через соцсети МФЦ. Запись доступна круглосуточно.
Главное за восемь дней до старта саммита БРИКС — в материале «Реального времени».
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