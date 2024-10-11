Индонезия отправит посланника на саммит БРИКС вместо президента

Фото: Мария Зверева

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет лично посетить саммит БРИКС в Казани, который состоится 22—24 октября. Об этом заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди. Вместо президента на саммит будет направлен специальный посланник. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, что избранный президент Индонезии Прабово Субианто не сможет посетить саммит из-за собственной инаугурации. Об этом заявил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

— Для него было бы сложно ехать, так как он только вступит в полномочия и будет отвечать за формирование кабинета, — отметил дипломат.



Анастасия Фартыгина