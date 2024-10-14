Антон Табах: ключевая ставка может достичь 21% уже в октябре

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Велика вероятность, что 25 октября на заседании совета директоров Банка России поднимут ключевую ставку. В октябре она может составить 21%, считает главный экономист «Эксперт РА», доцент экономфака МГУ Антон Табах.

— Из комментариев руководства Центрального банка практически неизбежно следует, что ставка будет поднята. Более того, если, например, до внесения бюджета и некоторых других новостей было ощущение, что ставку поднимут на один процентный пункт, то сейчас есть весьма высокая вероятность, что она может достичь 21% уже в октябре, — заявил он.



По словам Табаха, индексация тарифов идет опережающими темпами. Этот процесс носит инфляционный характер.

— Транзакционные издержки растут. Условно говоря, несколько лет назад оплата внешнеторгового контракта занимала несколько минут, и в общем было без разницы, в каком банке у тебя счет и в каком банке счет у твоего контрагента, а теперь транзакции занимают недели, а то и месяцы, и стоит это не просто кратно дороже, а на порядок дороже. Эти издержки производители и посредники вынуждены перекладывать на потребителя, — объяснил эксперт.

Подробнее о том, что произошло бы, если бы ведомство Эльвиры Набиуллиной не повысило ключевую ставку более чем в два раза, удастся ли регулятору «задушить» инфляцию и насколько сегодня реальна угроза ипотечного пузыря, — в материале «Реального времени».

