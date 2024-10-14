Форвард «Ак Барса» Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Металлургом»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Металлургом» в Магнитогорске в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист считает, что казанской команде необходимо минимизировать игровые ошибки.

— Хороший настрой, надо исправлять ситуацию, в которой мы оказались. Не все моменты получаются, но мы работаем над ними. Стремимся наладить свою игру. Мало забиваем, хотя моменты есть. Допускаем результативные ошибки, их необходимо минимизировать. Сделаем акцент на этом и выйдем на лед биться за победу. Безголевая серия немного давит, не приношу пользу команде набранными очками. Стараюсь, работаю, анализирую свою игру. Все исправится, — приводит слова хоккеиста пресс-служба клуба.

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов. ak-bars.ru

Илья Сафонов сыграл в 13 матчах в текущем чемпионате, забросив в них одну шайбу при одной голевой передаче. В последний раз нападающий «Ак Барса» забивал 29 сентября в ворота «Автомобилиста» (6:2).

Матч с «Металлургом» в Магнитогорске состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. «Ак Барс» проиграл три последних матча в чемпионате с общим счетом 4:11. Казанская команда занимает шестое место в Восточной конференции с 16 очками. «Металлург» набрал столько же баллов и опережает казанцев лишь по дополнительным показателям.

Зульфат Шафигуллин